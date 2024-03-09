Tüysüzler Eczanesi, İzmit’e Hayırlı Olsun!

Tüysüzler eczanesi görkemli bir törenle açılış yaptı. Tüysüzler mahallesinde eylül ayında hizmete açılan Tüysüzler Aile Sağlığı Merkezi karşısında faaliyetine başlayan Tüysüzler Eczanesi’nin açılış töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşma yapan Ecz. Ayşe Turgut Sal, “Bana destek olan başta eşim Ecz. Alper Sal ve tüm aileme çok teşekkür ederim. Mahallemizin sağlığı ve güzelliği için hizmetinizdeyiz ve mahallemize yeni bir hizmet sunduğum için ayrıca gururluyum. Katılım sağlayan ve sağlayamayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açılışa CHP Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya ile Tüysüzler Aile Sağlığı Merkezi doktorları Dr. Zeynep Betül Gündüz ve Dr. Şükran Keser , Çukurovalılar dernek başkanı Erdoğan Davut,Tüysüzler Mahalle muhtar adayları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek misafirlere ikramda bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.