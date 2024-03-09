Başkan Büyükakın: “Ramazan ayımız yaralı kalplerimize şifa olsun”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamız nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Büyükakın; “ Ramazan ayımız, yaralı kalplerimize merhem, ruhlarımıza şifa olsun” dedi.

Başkan Büyükakın, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam âleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temenni etti. Yeni yüzyıldaki ilk Ramazan ayına mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti:” Bu Ramazan ayına kalplerimiz buruk girdik maalesef. İnşallah bu mübarek aylar, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olur. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda bu mübarek günler hürmetine insanlık yeniden asli kimliğine kavuşur.

Peygamber efendimizin “Eğer bizler, Ramazan’ın faziletlerini bilseydik, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdik” buyurduğu gibi ayların en güzeli, en şereflisi Ramazan ayını fırsat bilelim. En iyi şekilde idrak etmeye çalışalım. Kirlenmiş dünyamıza barış ve kardeşlik gelmesi için hep birlikte kalpten el açıp dualar edelim.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu Ramazan ayında da tüm birimlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz Ramazan ayında da artarak devam edecek. Kocaeli’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde Ramazan Bayramına kavuşabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum”