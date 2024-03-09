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Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nün düzenlediği, Anne - Kız Futbol Turnuvası’na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Büyükakın’a forma hediye edildi. Başkan Büyükakın, kadın futboluna desteklerini yinelerken, hediye edilen forma için, “ Benim için büyük gurur.” dedi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi mask
Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi
Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi
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“BENİM İÇİN GURUR”

Şehrimizi kadın futbolunda temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, Anne - Kız Futbol Turnuvası düzenledi. Doğu Kışla Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Konuşma gerçekleştiren Büyükakın, kadının toplumdaki be spordaki önemine dikkat çekti. Büyükakın: “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve değerli aileleriyle bir araya geldik. Sporcularımızın başarılarını kutladık. Milli Takımımızın 15 yaşındaki kalecisi Pınar kardeşimiz, ilk milli formasını bana hediye etti; bu benim için büyük bir gururdu.” dedi.

Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi
Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi
Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi
# dikkat, büyük, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Tahir Büyükakın

09 Mar 2024 - 12:16 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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