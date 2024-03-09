Büyükakın, Kocaeli Kadın FK sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi

“BENİM İÇİN GURUR”

Şehrimizi kadın futbolunda temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, Anne - Kız Futbol Turnuvası düzenledi. Doğu Kışla Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Konuşma gerçekleştiren Büyükakın, kadının toplumdaki be spordaki önemine dikkat çekti. Büyükakın: “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve değerli aileleriyle bir araya geldik. Sporcularımızın başarılarını kutladık. Milli Takımımızın 15 yaşındaki kalecisi Pınar kardeşimiz, ilk milli formasını bana hediye etti; bu benim için büyük bir gururdu.” dedi.