09 Mar 2024 - 12:24- Siyaset G:

SERTİF GÖKÇE, PROJELERİNİ ANLATACAK!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, 10 Mart Pazar günü (YARIN) saat 15.00'da Vizyon Projeleri Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.

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09 Mar 2024 - 12:24 - Siyaset

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