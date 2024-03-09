SERTİF GÖKÇE, PROJELERİNİ ANLATACAK!

Gökçe, "Derince'miz için hazırladığımız vizyon projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağımız, Derince Vizyon Projeleri ve Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız."

10 Mart Pazar

15:00

MASALHAN/YENİKENT MAH. İNÖNÜ CAD. NO:17 KAPALI PAZAR ÜSTÜ KAT: 2