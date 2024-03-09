09 Mar 2024 - 12:46- Spor G:

Karamürselspor hakeme isyan etti

Süper Amatör Lig Play Off grubunda mücadele eden Karamürselspor, hafta içi oynanan Gebze Beylikbağıspor maçının ardından hakeme isyan etti. Karamürselspor’dan yapılan açıklamaya göre, rakip oyuncu tarafından atılan yumruğa kırmızı kart gösterilmedi. Ayrıca Karamürsel, ev sahipliği yapan Gebze Beylikbağıspor’a misafirperverlikleri için teşekkür etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Karamürselspor hakeme isyan etti mask

“FUTBOLUN KANGRENİ OLMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Karamürselspor tarafından şu açıklama yapıldı: “ Tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, atılan yumruğa bile kırmızı kart veremeyecek kadar korkak olan hakemler, maalesef futbolun kangreni olmaya devam ediyor. Karamürsel'de cesur yürek olan, ego tatmini yapan hakemlerimiz, bugün yumruğu sarı kart ile geçiştirdi. Bu arada geldiğimiz andan yola çıkana kadar bizleri en güzel şekilde ağırlayan, destekleri ile oyunu güzelleştiren Beylikbağıspor camiası ve taraftarına teşekkürü borç biliriz.”
# karamürsel

09 Mar 2024 - 12:46 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.650.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL