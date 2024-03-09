Karamürselspor hakeme isyan etti

“FUTBOLUN KANGRENİ OLMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Karamürselspor tarafından şu açıklama yapıldı: “ Tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, atılan yumruğa bile kırmızı kart veremeyecek kadar korkak olan hakemler, maalesef futbolun kangreni olmaya devam ediyor. Karamürsel'de cesur yürek olan, ego tatmini yapan hakemlerimiz, bugün yumruğu sarı kart ile geçiştirdi. Bu arada geldiğimiz andan yola çıkana kadar bizleri en güzel şekilde ağırlayan, destekleri ile oyunu güzelleştiren Beylikbağıspor camiası ve taraftarına teşekkürü borç biliriz.”