Karamürselspor hakeme isyan etti

“FUTBOLUN KANGRENİ OLMAYA DEVAM EDİYORLAR”
Karamürselspor tarafından şu açıklama yapıldı: “ Tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, atılan yumruğa bile kırmızı kart veremeyecek kadar korkak olan hakemler, maalesef futbolun kangreni olmaya devam ediyor. Karamürsel'de cesur yürek olan, ego tatmini yapan hakemlerimiz, bugün yumruğu sarı kart ile geçiştirdi. Bu arada geldiğimiz andan yola çıkana kadar bizleri en güzel şekilde ağırlayan, destekleri ile oyunu güzelleştiren Beylikbağıspor camiası ve taraftarına teşekkürü borç biliriz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.