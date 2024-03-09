Diliskelesispor’dan, Gebzespor’a moral ziyareti

İŞTE CENTİLMENLİK
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Diliskelesispor ile Gebzespor adeta centilmenlik örneği gösterdi. Geçtiğimiz hafta oynana Feriköy- Gebzespor maçında olaylar çıkmış ve Gebzespor takım otobüsüne taşlı, yumurtalı saldırı düzenlenmişti. Diliskelesispor, Gebzespor’a desteklerini göstermek için ziyarette bulundu. İki takım yöneticileri birbirlerine desteklerini bildirdi. Diliskelesispor, olaylı Feriköy maçının ardından şu açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlamıştı: “ Dün oynadığı Feriköy maçı öncesi futbol teröristlerinin saldırısına uğrayan Gebzespor’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanmak adına her yolu mübah gören, soyunma odalarına çamaşır suyu, tuz ruhu gibi kimyasallar dökerek sporcu hayatını hiçe sayan bu alçak zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bu elverişsiz sahaya defalarca söylenmesine rağmen maç veren federasyon ve olaylara yol veren emniyet için de mutlaka Gebze ve Kocaeli siyaseti devreye girmeli.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.