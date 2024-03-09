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Diliskelesispor’dan, Gebzespor’a moral ziyareti

Geçtiğimiz hafta oynanan Feriköy - Gebzespor müsabakasında çıkan olaylardan sonra Diliskelesispor, Gebzespor’a ziyarette bulundu. Diliskelesi, Gebzespor’a olaylı maç sonrasında destek açıklaması da yayınlamıştı

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Diliskelesispor’dan, Gebzespor’a moral ziyareti mask

İŞTE CENTİLMENLİK

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Diliskelesispor ile Gebzespor adeta centilmenlik örneği gösterdi. Geçtiğimiz hafta oynana Feriköy- Gebzespor maçında olaylar çıkmış ve Gebzespor takım otobüsüne taşlı, yumurtalı saldırı düzenlenmişti. Diliskelesispor, Gebzespor’a desteklerini göstermek için ziyarette bulundu. İki takım yöneticileri birbirlerine desteklerini bildirdi. Diliskelesispor, olaylı Feriköy maçının ardından şu açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlamıştı: “ Dün oynadığı Feriköy maçı öncesi futbol teröristlerinin saldırısına uğrayan Gebzespor’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanmak adına her yolu mübah gören, soyunma odalarına çamaşır suyu, tuz ruhu gibi kimyasallar dökerek sporcu hayatını hiçe sayan bu alçak zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bu elverişsiz sahaya defalarca söylenmesine rağmen maç veren federasyon ve olaylara yol veren emniyet için de mutlaka Gebze ve Kocaeli siyaseti devreye girmeli.”
# medya, Gebzespor

09 Mar 2024 - 12:54 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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