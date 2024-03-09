'Bu seçim benim son seçimim' diyen Erdoğan daha önce de 'son kez' demiş!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması’na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olduğunu söyledi.

"BU BENİM İÇİN BİR FİNAL"

Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SEÇİM MANEVRASI MI?

Erdoğan’ın bu sözleri kimi hesaplar tarafından ‘Siyaseti bırakıyor’ şeklinde yorumlansa da, asıl amacının bu yöntemle küskün AKP seçmenini sandığa götürmeyi hedeflediği değerlendirmesi yapıldı.

'SON KEZ' AÇIKLAMASI İLK DEĞİL

Erdoğan’ın ‘Son seçimim’ çıkışı gündemdeki yerini korurken, benzer açıklamaları daha önce de yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan 2009 ve 2012'de milletvekili seçimlerini kastederek 'son kez' açıklaması yapmıştı. Erdoğan 2022'de ise 2023 Mayıs seçimini kastederek "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz" demişti.

'Bu seçim benim son seçimim' diyen Erdoğan daha önce de 'son kez' demiştihttps://t.co/Ujvq9lQqUB pic.twitter.com/QqBTBzuMSn — 12punto (@12puntocomtr) March 9, 2024

2009: "2011, Allah ömür verirse son milletvekilliği adaylığımdır."

2012: " Büyük Kongre’de son kez Genel Başkanlık’a aday oluyorum."

2022: "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz."

2024: "Bu seçim, benim için final."

Kaynak: 12punto