'Bu seçim benim son seçimim' diyen Erdoğan daha önce de 'son kez' demiş!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması’na katıldı.
Burada konuşma yapan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olduğunu söyledi.
"BU BENİM İÇİN BİR FİNAL"
Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullandı.
YENİ SEÇİM MANEVRASI MI?
Erdoğan’ın bu sözleri kimi hesaplar tarafından ‘Siyaseti bırakıyor’ şeklinde yorumlansa da, asıl amacının bu yöntemle küskün AKP seçmenini sandığa götürmeyi hedeflediği değerlendirmesi yapıldı.
'SON KEZ' AÇIKLAMASI İLK DEĞİL
Erdoğan’ın ‘Son seçimim’ çıkışı gündemdeki yerini korurken, benzer açıklamaları daha önce de yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan 2009 ve 2012'de milletvekili seçimlerini kastederek 'son kez' açıklaması yapmıştı. Erdoğan 2022'de ise 2023 Mayıs seçimini kastederek "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz" demişti.
'Bu seçim benim son seçimim' diyen Erdoğan daha önce de 'son kez' demiştihttps://t.co/Ujvq9lQqUB pic.twitter.com/QqBTBzuMSn— 12punto (@12puntocomtr) March 9, 2024
2009: "2011, Allah ömür verirse son milletvekilliği adaylığımdır."
2012: " Büyük Kongre’de son kez Genel Başkanlık’a aday oluyorum."
2022: "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz."
2024: "Bu seçim, benim için final."
Kaynak: 12punto
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kullar Ali - Dün dündür,bu gün bu gündür'ün günümüz versiyonu.
Çekirge - Hızlı koşan atın b...seyrek düşer derler garibi dünyadaki sarayından mahrum etmeyin sebep olanlar ahirette hesap vermek zor yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler özalda görev merhumu olmuştu şimdi adını anan yok gelecek nesil kimseyi beddua ile andırmasın anlayana...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.