Anne-kıza bıçaklı saldırı!

İzmir'in Konak ilçesinde, parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.
Alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32) Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.