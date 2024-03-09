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Anne-kıza bıçaklı saldırı!

İzmir Konak'ta parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi O. T. ise yaralandı. Alkollü olduğu belirtilen saldırgan olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı.

Anadolu Ajansı
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Anne-kıza bıçaklı saldırı! mask

İzmir'in Konak ilçesinde, parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.

Alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32) Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.
# eğitim, sağlık, Atatürk

09 Mar 2024 - 13:14 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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