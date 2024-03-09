Türkiye, Avrupa'ya 'akrep serumu' ihraç edecek

Türkiye'de yılda yaklaşık 20 bin akrep sokması vakası yaşanırken, tedavide akrep panzehri uygulanıyor.

Türkiye, 1950 yılından bu yana akrep panzehrini kendisi üretiyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da bulunan anti serum üretim laboratuvarında 14 kişilik ekip, serumun üretiminde çalışıyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan toplanarak getirilen canlı akreplerden, laboratuvarda uygun yaşam koşulları sağlanarak, elektrikli uyarımlar uygulanıp, venomlar elde ediliyor.

Venomlar, aşıya dönüştürülüp, porsiyonlandıktan sonra Polatlı ilçesindeki işletmede atlara zarar vermeyecek şekilde uygulanıyor.

Daha sonra atlardan bu venomlara karşı oluşmuş koruyucu antikorlar toplanıp, saflaştırılıyor.

Üretilen anti serumlar, kalite kontrol testlerinin yapılmasının ardından akrep zehirlenmelerine karşı insanlarda kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor.

'AVRUPA'YA YAKINDA SATIŞIMIZ BAŞLAYACAK'

Türkiye, şimdi akrep serumunu yurt dışına da ihraç etmeye hazırlanıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Laboratuvarı Sorumlusu Veteriner Mehmet Ali Kanat, "Akrep türlerine karşı ürettiğimiz anti venomlar dünyanın değişik bölgelerinde özellikle Kuzey Afrika, Irak, Suriye bölgelerindeki akrep türlerinden kaynaklanan sokma tedavilerinde de kullanılacak şekilde etkili anti serumlarımız" dedi.

Ürettikleri serumun, akrep sokmasından başka tedavide kullanıldığı alanlar bulunmadığını anlatarak, "Sadece dünyadaki yaygın akrep sokmalarına bağlı tedaviye ihtiyaç duyan vakaların tedavisinde kullanılıyor. Türkiye akrep sokmalarıyla ilgili anti serumu ithal etmiyor. Çünkü üretimimiz tamamen yerli ve milli. Ve kendimize bu konuda yeter vaziyetteyiz. Aynı zamanda yurt dışından da akrep serumumuza ilgi olduğunu ve talep olduğunu da söylemek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Avrupa’nın bazı ülkelerine bunu göndermiş olacağız. Avrupa ülkelerine akrep zehrinden ürettiğimiz akrep panzehri satışımız yakında başlayacak. Şu aşamada hibe yoluna gittik. Talep oldu çünkü. Biz de ilk aşamada jest olsun diye hibe edeceğiz. Ama bunun etkinliğini gördükten sonra da satın alma yoluna gidecekler" diye konuştu.

'KUZEY AFRİKA HEDEFİMİZ DE VAR'

Kanat, üretimi istendiği şekilde artırabilecek altyapıya sahip olduklarını belirterek, ‘’Şu anda Türkiye’nin ihtiyacı yaklaşık 10 bin doz civarında ama biz bunu istediğimiz zaman çok yüksek sayılara da çıkabiliriz. Altyapımız var zaten. Onunla ilgili tecrübemiz de var. Ürünlerimiz de gerçekten kaliteli. Dünyadaki diğer ürünlere bakarsanız gerek etkinlik yönünden gerek saflık yönünden bizim ürünlerimizin onlardan çok daha önde olduğunu görürsünüz ki Avrupa da bunu gördü. Ve o yüzden talep ediyor. Muhtemelen Avrupa’ya ihracatımız başladıktan sonra Kuzey Afrika hedefimiz de var. Arabistan bölgesi, Suriye, Irak bölgesi; oradaki akreplerin oluşturduğu vakaların tamamına etkili bir serum bizim serumumuz. Bununla ilgili çalışmalar da yapıldı" ifadelerini kullandı