Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor

F. Deniz Karamert/ 31 Mart yerel seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim beyannamesini de bugün (9 Mart Cumartesi) kamuoyu ile paylaşacak.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala siyasi partilerde seçim beyannamesi ve meclis üyeleri tanıtım programları peş peşe başladı. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, bugün (9 Mart Cumartesi) saat 19.00 da Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda beyannamesini ve meclis üyelerini tanıtacak. Katılımın yoğun olması beklenen program için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.