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Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, beyannamesini bugün (9 Mart Cumartesi) açıklıyor.

Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor mask
Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor
Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor
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F. Deniz Karamert/ 31 Mart yerel seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim beyannamesini de bugün (9 Mart Cumartesi) kamuoyu ile paylaşacak.

Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala siyasi partilerde seçim beyannamesi ve meclis üyeleri tanıtım programları peş peşe başladı. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, bugün (9 Mart Cumartesi) saat 19.00 da Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda beyannamesini ve meclis üyelerini tanıtacak. Katılımın yoğun olması beklenen program için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor
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09 Mar 2024 - 13:50 - Siyaset

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