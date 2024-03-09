Nilay Merttürk beyannamesini bugün açıklıyor

F. Deniz Karamert/ 31 Mart yerel seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim beyannamesini de bugün (9 Mart Cumartesi) kamuoyu ile paylaşacak.
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31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala siyasi partilerde seçim beyannamesi ve meclis üyeleri tanıtım programları peş peşe başladı. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, bugün (9 Mart Cumartesi) saat 19.00 da Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda beyannamesini ve meclis üyelerini tanıtacak. Katılımın yoğun olması beklenen program için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.