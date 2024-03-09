İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor.
Bu süreçte İYİ Parti'nin hamleleri ve genel başkan Meral Akşener'in açıklamaları da konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak gazeteci, yazar Murat Yetkin, "İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir" değerlendirmesini yaptı.
"AÇIKÇA SAF BELİRLİYORLAR"
Yetkin, İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Kürt seçmenden oy beklemeyen partiler arasına katıldığını belirterek, "İYİ Parti’ninki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz, o açıdan bir ikiyüzlülük sergilemiyor, açıkça saf belirliyorlar. Ancak İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir. İYİ Parti Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir" diye yazdı.
"YÜZDE 10'U GEÇMELERİNE BAĞLI..."
Yüzde 10 alamayan partilerin belediye meclislerine üye vermesinin mümkün görünmediğini kaydeden Yetkin, "Daha önceki seçimde örneğin İstanbul’da CHP listesinden gösterildikleri için İYİ Partililer Büyükşehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla İYİ Partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde yüzde 10’u geçmelerine bağlı görünüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.