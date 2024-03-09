Erbakan 30 yıl sonra yine kamyonet kasasında!

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli koltuklarda oturdu.

1994'teki kareden bir cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 1 bakan, 4 milletvekili ve 3 belediye başkanı çıkmıştı.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne tek başına girmeye karar veren Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan da babasının izinden giderek açık kasa kamyonla seçmenlerden oy istedi.

Kaynak: YENİÇAĞ