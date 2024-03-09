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Erbakan 30 yıl sonra yine kamyonet kasasında!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ankara’da kamyonet kasasında seçim turu yaptı, 1994’te babası Necmettin Erbakan'ın İstanbul’daki kamyonet kasası pozunu tekrar verdi.

Erbakan 30 yıl sonra yine kamyonet kasasında! mask
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Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

Yakın  Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli koltuklarda oturdu.

1994'teki kareden bir cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 1 bakan, 4 milletvekili ve 3 belediye başkanı çıkmıştı.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne tek başına girmeye karar veren Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan da babasının izinden giderek açık kasa kamyonla seçmenlerden oy istedi.

Kaynak: YENİÇAĞ

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09 Mar 2024 - 14:16 - Siyaset

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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