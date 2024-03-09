Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesinin Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü yönetimi, sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilovaspor tesislerinde gerçekleşen programa Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, sporcular ve aileleri katıldı.

BAŞLAMA VURUŞU HÜRRİYET’TEN

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi. Küçük sporculara hediyelerini takdim eden Başkan Hürriyet, gerçekleşen antrenman maçının da başlama vuruşunu yaptı.