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Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret ederek küçük sporcuların antrenman maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi

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Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti mask
Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti
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Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesinin Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü yönetimi, sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilovaspor tesislerinde gerçekleşen programa Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, sporcular ve aileleri katıldı. 

Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti

BAŞLAMA VURUŞU HÜRRİYET’TEN 

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi. Küçük sporculara hediyelerini takdim eden Başkan Hürriyet, gerçekleşen antrenman maçının da başlama vuruşunu yaptı.
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09 Mar 2024 - 14:45 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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