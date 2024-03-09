Başkan Hürriyet Yeşilovaspor Kulübünü ziyaret etti

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesinin Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü yönetimi, sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilovaspor tesislerinde gerçekleşen programa Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, sporcular ve aileleri katıldı.
BAŞLAMA VURUŞU HÜRRİYET’TEN
Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi. Küçük sporculara hediyelerini takdim eden Başkan Hürriyet, gerçekleşen antrenman maçının da başlama vuruşunu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.