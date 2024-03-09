Sedat Köse: Ramazan ayı bize sevginin ve hoşgörünün önemini hatırlatıyor

Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam âleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temenni eden Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, “Ramazan ayının bereketi ve huzuru yine aramıza geldi. Bu kutsal ay, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamanlardan biridir. Oruç tutmanın yanı sıra, içsel bir arınma ve manevi bir yenilenme fırsatı sunan Ramazan, kalplerimizi birbirimize daha da yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı

“RAMAZAN AYINIZ MÜBAREK OLSUN”

Açıklamasını sürdüren Başkan Köse, “Bu mübarek ayda, paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Sabırla birlikte gelen dayanışma duygusu, bize kardeşliğin gücünü hatırlatıyor. Birbirimize destek olmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sevgi dolu bir atmosfer yaratmak, Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yaşamamıza vesile olacaktır. Ramazan ayının her bir günü, manevi bir yükselişe vesile olması dileğiyle, birlikte geçireceğimiz bu kutsal zamanın her bir anını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve sevdiklerimizle bir arada olmayı temenni ederim. Ramazan ayınız mübarek olsun” dedi.