Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor

Almanya merkezli gıda devi Dr. Oetker, Türkiye dahil birçok ülkede zincir marketler ve diğer satış noktalarında bulunan ürünleriyle tanınmıştır. Ancak son zamanlarda, sağlık açısından risk taşıyan bir madde nedeniyle dikkat çekti.

“Smoothie Bowl with strawberry, banana, chokeberry and linseed” adlı ürününde tespit edilen patulin maddesi, insanlarda mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu nedenle Dr. Oetker, 23 Nisan 2024 tarihine kadar olan son kullanma tarihine sahip bu ürünün vatandaşlar tarafından tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Etkilenen ürünleri satın alan vatandaşlar, ürünleri aldıkları mağazalara iade ederek ödedikleri ücreti geri alabilecekler. Patulin, potansiyel olarak kanserojen etkilere sahip olabileceği düşünülen toksik bir maddedir.

Toksik bir gıdanın tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve mide rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin tüketiminden kaçınılması önemlidir.

Kaynak: KAMUSONHABER