09 Mar 2024 - 15:26- Gündem G:

Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor

Dünya gıda devi Dr. Oetker'in ürünleri bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de zincir marketler dahil her yerde satılıyor. Dr. Oetker, sağlığa zararlı olabileceği gerekçesiyle 1 ürününü toplatma kararı aldı.

Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor mask
Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor
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Almanya merkezli gıda devi Dr. Oetker,  Türkiye dahil birçok ülkede zincir marketler ve diğer satış noktalarında bulunan ürünleriyle tanınmıştır. Ancak son zamanlarda, sağlık açısından risk taşıyan bir madde nedeniyle dikkat çekti.

“Smoothie Bowl with strawberry, banana, chokeberry and linseed” adlı ürününde tespit edilen patulin maddesi, insanlarda mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu nedenle Dr. Oetker, 23 Nisan 2024 tarihine kadar olan son kullanma tarihine sahip bu ürünün vatandaşlar tarafından tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Etkilenen ürünleri satın alan vatandaşlar, ürünleri aldıkları mağazalara iade ederek ödedikleri ücreti geri alabilecekler. Patulin, potansiyel olarak kanserojen etkilere sahip olabileceği düşünülen toksik bir maddedir.

Toksik bir gıdanın tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve mide rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin tüketiminden kaçınılması önemlidir.

Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor

Kaynak: KAMUSONHABER

# 2024, türkiye, dikkat, sağlık, tespit

09 Mar 2024 - 15:26 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Kanalan Faruk - almanların arabası hariç bir şeyine güvenmemek lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 16:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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