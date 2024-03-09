Gıda devinin ürünü hasta edip kusturuyor

Almanya merkezli gıda devi Dr. Oetker, Türkiye dahil birçok ülkede zincir marketler ve diğer satış noktalarında bulunan ürünleriyle tanınmıştır. Ancak son zamanlarda, sağlık açısından risk taşıyan bir madde nedeniyle dikkat çekti.
“Smoothie Bowl with strawberry, banana, chokeberry and linseed” adlı ürününde tespit edilen patulin maddesi, insanlarda mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Bu nedenle Dr. Oetker, 23 Nisan 2024 tarihine kadar olan son kullanma tarihine sahip bu ürünün vatandaşlar tarafından tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Etkilenen ürünleri satın alan vatandaşlar, ürünleri aldıkları mağazalara iade ederek ödedikleri ücreti geri alabilecekler. Patulin, potansiyel olarak kanserojen etkilere sahip olabileceği düşünülen toksik bir maddedir.
Toksik bir gıdanın tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve mide rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin tüketiminden kaçınılması önemlidir.
Kaynak: KAMUSONHABER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanalan Faruk - almanların arabası hariç bir şeyine güvenmemek lazım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.