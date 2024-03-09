Ocak ayında en az 152 bin emekçi işten atıldı

İŞVERENLER, yeni yıla da on binlerce emekçiyi işten çıkartarak başladı!
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR), dün Şubat 2024 ile ilgili yayımladığı “ Aylık İstatistik Bülteni”ne göre Ocak 2024’te 151 bin 557 emekçi işsizlik ödeneği için bu kuruma başvurdu. Buna karşın ağır hak ediş şartları nedeniyle sadece 77 bin 952 kişi ödenek alabildi. Bu nedenle birçok kişinin başvurmadığı düşünüldüğünde ocak ayında işten atılanların ödenek için başvuranlardan daha çok olduğunu unutmamak gerekiyor.
Ödenek için başvuranların 99 bin 331’ini erkekler, 52 bin 226’sını kadınlar oluşturdu. Ayrıca yaş grupları açısından bakıldığında yüzde 21’lik payla “25-29 yaş” ilk sırayı alıyor.
Bunu yüzde 18.9’luk payla “30-34 yaş” izliyor. Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Şubat 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 13.8 düşüşle 2 milyon 476 bin kişi oldu.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.