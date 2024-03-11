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GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/267KARAR NO : 2024/591-)Kırıkkale ili, Sulakyurt İlçesi, Danacı Mahallesi Cilt No;12, Hane 50, BSN...

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI mask

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/267
KARAR NO : 2024/59

1-)Kırıkkale ili, Sulakyurt İlçesi, Danacı Mahallesi Cilt No;12, Hane 50, BSN 60'ta nüfusa kayıtlı,37565236322 T.C kimlik numaralı, Hicabi ve Hacer kızı, 05/01/1991 Sulakyurt doğumlu Döndü ÖZTÜRK'ün nüfus kaydında DÖNDÜ olan adının "DEFNE" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 05/03/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01998382

11 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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