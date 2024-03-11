GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

ESAS NO : 2023/267
KARAR NO : 2024/59
1-)Kırıkkale ili, Sulakyurt İlçesi, Danacı Mahallesi Cilt No;12, Hane 50, BSN 60'ta nüfusa kayıtlı,37565236322 T.C kimlik numaralı, Hicabi ve Hacer kızı, 05/01/1991 Sulakyurt doğumlu Döndü ÖZTÜRK'ün nüfus kaydında DÖNDÜ olan adının "DEFNE" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 05/03/2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.