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Hüseyin Baş İzmit'te!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İzmit'te esnaf ziyareti gerçekleştiriyor

Cihat Polat
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Hüseyin Baş İzmit'te!
Hüseyin Baş İzmit'te!
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret eden Hüseyin Baş, İzmit’e esnaf ziyareti için geldi.

Hüseyin Baş İzmit'te!
Hüseyin Baş İzmit'te!
Hüseyin Baş İzmit'te!
Hüseyin Baş İzmit'te!
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09 Mar 2024 - 16:30 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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