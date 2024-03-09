BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret eden Hüseyin Baş, İzmit’e esnaf ziyareti için geldi.
- Siyaset
Hüseyin Baş İzmit'te!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İzmit'te esnaf ziyareti gerçekleştiriyor
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09 Mar 2024 - 16:30 - Siyaset Yazdır
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.