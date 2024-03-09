Hüseyin Baş İzmit'te!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret eden Hüseyin Baş, İzmit’e esnaf ziyareti için geldi.