T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2024/58
1-)Adana ili, Seyhan İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi Cilt No;57, Hane 724, BSN 04'te nüfusa kayıtlı,19777102992 T.C kimlik numaralı, Mehmet Emin ve Zöhre kızı, 14/04/1976 Adana doğumlu Serpil ÇOKAN'ın nüfus kaydında SERPİL olan adının "BAŞAK" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 06/03/2024
KARAR NO : 2024/58
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.