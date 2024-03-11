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T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/261KARAR NO : 2024/581-)Adana ili, Seyhan İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi Cilt No;57, Hane 724, BSN 04'te nüfusa kayıtlı,19777102992 T.C ki...

T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN mask

ESAS NO : 2023/261

KARAR NO : 2024/58
1-)Adana ili, Seyhan İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi Cilt No;57, Hane 724, BSN 04'te nüfusa kayıtlı,19777102992 T.C kimlik numaralı, Mehmet Emin ve Zöhre kızı, 14/04/1976 Adana doğumlu Serpil ÇOKAN'ın nüfus kaydında SERPİL olan adının "BAŞAK" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 06/03/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01999063

11 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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