“Erkekler daha fazla para, kadınlar daha fazla zaman için çalışıyorlar”

Kocaeli’de Sivili Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 100. Yılda Kadın Hareketinin Bugünü ve Geleceği isimli konferans Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak KOÜ Hukuk Eski Dekanı olarak Prof. Dr. Gönül Balkır katılırken moderatörlüğü Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Didem Turan yaptı. Programa Kocaeli Dokümantaston Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Kocaeli Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu, Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şube Başkanı Aysel Baladin, ÇYDD Kocaeli Şubesi eski başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve vatandaşlar katılım gösterdi.

MEVCUDU KORUMA KAYGISI İÇİNDEYİZ

Konferansın moderatörü Didem Turan programda yaptığı konuşmada “Biz bir takım kadın aktörlerimizden toplumsal kaygılar taşıyoruz. Bu kaygılar işimiz kendimizle alakalı değil,. Kadın hareketinin iyiliğe gitmemesi, kazanılmış hakların elden gitmemesi, mevcudu koruma kaygısı içerisindeyiz. Bugün Türkiye'deki kadın hareketinin meclisi hukuksal dönemler. Cumhuriyet bir devrimle kadınlara bazı hakları verdi.

SİYASETLE BİRLİKTE

Yani Medeni Kanunun 1923'ten sonra hemen düzenlenmesiyle İsviçre Medeni Kanunu'nun biraz Türk toplumu uyarlaması ve birdenbire bir geçiş haklar kazanıldı. Ama ondan sonraki süreçte yani 70'ler, 80'ler ve 80'lerden sonraki kadın hareketlerine baktığımız zaman siyasetle birlikte bu hareketin ilerlediğine şahit olduk.

AB’NİN EŞİTLİK KAVRAMI

Biz Avrupa Birliği'ne gireceksek Avrupa Birliği'nin eşitlik kavramını, kadın erkek eşitlik kavramını yapacaklar arasında Türkiye'deki yasal düzenlemelere, şimdi ceza kanununda ya da diğer kanunlardaki eşitlik kavramlarının yasal zeminde düzeltilmesi. Tabii ki bunun da toplumda karşılığı bulunması zaman içerisinde oluyor. Yasal bir düzenlemeyi yaptığın zaman o düzenlemenin benimsenmesi, uygulamaya geçirilmesi gibi süreçler.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Yine İstanbul Sözleşmesi 2000’lerde yine aynı Avrupa Birliği'nin kafasının devam etmesi yani bizim Avrupa Birliği'ne girme sürecindeki yasal adımlarımızın bir yansıması olduk. Yanılıyorsam 2002'den sonra daha liberal bir bakış açısından sahip olsaydı Türkiye'yi geliştirmek, ilerletmek amacıyla uzaydan kullanan hükümet bu yasayı kabul etti. Aynı hükümet değil ama aynı iktidarın bugünkü yansıması, bugün başka noktalarda.

ŞİDDETİN MAĞDURU; KADIN VE ÇOCUK

Bugün 6284 Altı bin iki yüz seksen dört sayılı yani aile içi şiddetin önlenmesi yasası aslında yasadaki kadın tanımından ziyade şiddete uğrayan mağdur kavramı var. Yani bu kadın da olabilir, erkek olur ama topluma baktığınız zaman şiddet mağdurluğunun çoğu kadın ve çocuklar ve yaşlı kadınlar.”ifadelerini kullandı.

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Prof. Dr. Gönül Balkır konferanstaki konuşmasında “Hep ben bu projesiyonda, kadınların ne kadar yaratıcı olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar yetki alamadıklarını, içerilerini nasıl toparladıklarını çok net gördüm. Kocaman dağ gibi adamların depremde yanında karısı olmadan tuvalete gitmediğini gördüm. Kadınlar o kadar bastırılmış ki, o kadar küçük bir dünyada yaşıyorlar ki, öğrenilmiş çaresizlik içinde ne buluyorlarsa onunla idare ediyorlar.” dedi.

ERKEK İÇİN PARA KADIN İÇİN ZAMAN

Kadınların çalışması ile ilgili olarak Prof. Balkır “ Öğrencilerime sorduğum zaman zenginseniz çalışan bir kadın mı istersiniz dediğim zaman çalışmayan diyorlar. Ne meslek yapmasını istersiniz diyince ise öğretmen diyorlar çünkü çok fazla zaman yaratıyor meslek onlara. Araştırma yapmışlar erkeklerin daha uyumlu çalışması için daha fazla para istiyorlar. Kadınlar ne için iş istiyorlar sizce? Zaman istiyorlar çünkü koşa koşa eve gidip çalışacaklar.