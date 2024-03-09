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Hürriyet: “Hadi siz de düğün salonlarını 1 lira yapın da görelim”

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hadi siz de düğün salonlarını 1 lira yapın da görelim. Merak etmeyin biz seçim yatırımı demeyeceğiz. Yeter ki vatandaşa hizmet olsun” dedi

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Hürriyet: “Hadi siz de düğün salonlarını 1 lira yapın da görelim” mask

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen İzmit Belediyesi, birçok hizmet gibi düğün salonlarının kullanımını halka en uygun ve ucuz şekilde sağlıyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve gelmesinin ardından sadece 1 lira olan düğün salonlarına vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. 

“MERAK ETMEYİN BİZ SEÇİM YATIRIMI DEMEYECEĞİZ”

Başkan Hürriyet söz konusu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik hizmetlerimize sürekli seçim yatırımı diyen arkadaşlar; 5 yıldır düğün salonlarımız sadece 1 lira. Üstelik göreve gelir gelmez yapmıştık. Sizde de Antikkapı ve bir sürü düğün salonu var elinizin altında. Dünya para alıyorsunuz buralardan. Hadi siz de 1 lira yapın da görelim. Merak etmeyin biz seçim yatırımı demeyeceğiz. Yeter ki vatandaşa hizmet olsun” dedi.
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09 Mar 2024 - 17:53 - Siyaset

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