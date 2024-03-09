Kocaeli’de Ümit Özdağ’a sevgi seli

31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı. 31 Mart’ta sandıklar açıldığında inşallah bu sandıklardan Türk milletinin zaferi çıkacak. Ülkemiz 2011 yılından beri örtülü bir istila ile karşı karşıya. 13 milyon sığınmacı ve kaçak AK Parti’nin yanlış politikaları nedeni ile bu ülkeye girdiler. Sayıları her geçen gün artıyor. Hem doğumlarla artıyor hem yeni gelenlerle arıyor. Her gün sınırdan geçen insanların sayısı bin ile bin 500 arasında. Bu yılda 400 bin bin 3 yılda 1 milyon 200 bin kişi eder. Bu sessiz bir şekilde ülkemizin elimizden alınması anlamına geliyor. Bir Türk anne ortalam 1,7 oranında çocuk yapıyor bir Suriyelilerde bu ortalama 5,3 oranında. 2040 yılında sayıları 21 milyon olacak. Böyle bir Türkiye’nin birliğini, ekonomik kalkınmasını sağlayabilir miyiz?

BİLİNÇLİ YAPIYORLAR

Kendi ülkemizde azınlık haline gelmemeliyiz. Küresel göç ile yeni dalgalar geliyor. Tarım Bakanı 105 milyon misafirimiz olacak dedi. Ben bunu gündeme getirince panikleyip ben Turist demiştim dedi. Turist 3 buçuk gün kalan adamdır. Bunlar sınırları açıyorlar ve bu politikayı bilinçli yapıyorlar. Ülkemiz sessiz bir şekilde istila edildi. Bugün Kilis’teki, hatay’daki durumu görüyorsunuz. Eskiden Karabağ Türk Kalacak, Kerkük Türk kalacak diye bağırırdık şimdi Türkiye Türk Kalacak diye bağırıyoruz. Türkiye Bizim vatanımız. Dünyayı yıkarız da Türk Milletinin vatanını Dünyanın Lunaparkı gibi kullandırmayız.

PARASINI SİZ ÖDÜYORSUNUZ

Neymiş 400 bin dolara Türk oldum. Öyle Türk olunmaz. Bu topraklar için çalışacaksın, Bu bayrak için kan dökeceksin bu ülke için sevinecek. Kimseye sadakat bağı ile bağlı olmayacaksın. 400 bin dolar ile Türk olunmaz. Bunları iptal edeceğiz. Sığınmacılara verilen vatandaşlıkları da iptal edeceğiz .Bugün 2 liranız eksik olsa aspirin alamazsınız ama sığınmacı alıyor. Parasını siz veriyorsunuz. Siz sigortasını ödemeyin ameliyat olamazsınız Suriyeli bedava oluyor parasını siz veriyorsunuz.

HERKESİN VATANINA DÖNME VAKTİ GELDİ

Savaştan kaçtılar yardım ettik yeter. Herkesin vatanına dönmesinin vakti geldi. Allah kimsenin başına Suriyeli’lerin başına geleni getirmesin ama ülkemizin de iç savaşa girmesine müsaade etmeyiz. Sevgili gençler sizi talihsiz görüyorum. 4 bin yıllık Türk tarihinin öyle bir dönemine geldiniz ki iktidarda Recep Tayyip Erdoğan var. Bu vatan sizin vatanınız. Kimse elinizden alamaz. Vatanınıza sahip çıkın”