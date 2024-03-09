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Anne ve oğlunun cesedi tarlaya gömülmüş halde bulundu

Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu. Eşini ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Anadolu Ajansı
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Anne ve oğlunun cesedi tarlaya gömülmüş halde bulundu mask

Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu, cinayet şüphelisi İstanbul'da gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.Polis ve jandarma ekipleri zanlının telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yaptı.Anne ve oğlunun cesedi tarlada toprağa gömülü halde bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Z.B ve Ö.B'nin cenazesi, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Şüpheli C.B, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.
# cumhuriyet

09 Mar 2024 - 19:46 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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