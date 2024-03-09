TİROİD SAĞLIĞI VE DEPRESYON

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
"Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda ‘in ev sahipliğinde Gaziemir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz “Sağlıklı Yaş Alma” temalı aylık toplantılardan beşincisi ve sonuncusu, “Tiroid Sağlığı ve Depresyon” konu başlığıyla 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00 - 17.00 arasında Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
4 saatlik toplantının en az yarısı SORU-CEVAP için ayrılmıştır. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını SY doktorlar ve danışmanlarından alabileceksiniz.
Moderatörlüğünü @nurcincaglar ve @a.okancaglar yapacağı toplantının ilk bölümünde uzmanların sunumlarının yanısıra @a.okancaglar ‘ın tiroid nodüllerinden kurtulma hikayesi yer alacak, ikinci yarısında ise katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Toplantı her zamanki gibi ücretsiz ve herkese açıktır. İzmir ve yakın çevresinde oturanları bekliyoruz. Bizler 12:00’den itibaren salonda olacağız.
KONUŞMACILAR VE KONULARI
Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın @nazanuysalharzadin : Tiroid İşlevleri ve Sağlığı
Opr. Dr. Sultan Kaya Ünsal @op.dr.sultankayaunsal : Tiroid Hastalıklarının Göze Etkisi
Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu @psk.drsakiroglu : Depresyon: Mutsuzluk mu Mutlusuzluk mu?
Aile ve Çift Terapisti Psk. Çiğdem Toksoy @cigdemgtoksoy : Ailede Depresyon ve Başa Çıkma Yöntemleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.