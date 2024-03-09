09 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

TİROİD SAĞLIĞI VE DEPRESYON

TİROİD SAĞLIĞI VE DEPRESYON mask
TİROİD SAĞLIĞI VE DEPRESYON
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A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

"Gaziemir Belediye Başkanı  Sayın Halil Arda ‘in ev sahipliğinde Gaziemir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz “Sağlıklı Yaş Alma” temalı aylık toplantılardan beşincisi ve sonuncusu, “Tiroid Sağlığı ve Depresyon” konu başlığıyla 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00 - 17.00 arasında Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

4 saatlik toplantının en az yarısı SORU-CEVAP için ayrılmıştır. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını SY doktorlar ve danışmanlarından alabileceksiniz.

Moderatörlüğünü @nurcincaglar ve @a.okancaglar yapacağı toplantının ilk bölümünde uzmanların sunumlarının yanısıra @a.okancaglar ‘ın tiroid nodüllerinden kurtulma hikayesi yer alacak, ikinci yarısında ise katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Toplantı her zamanki gibi ücretsiz ve herkese açıktır. İzmir ve yakın çevresinde oturanları bekliyoruz. Bizler 12:00’den itibaren salonda olacağız.

KONUŞMACILAR VE KONULARI

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın @nazanuysalharzadin : Tiroid İşlevleri ve Sağlığı

Opr. Dr. Sultan Kaya Ünsal @op.dr.sultankayaunsal : Tiroid Hastalıklarının Göze Etkisi

Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu @psk.drsakiroglu : Depresyon: Mutsuzluk mu Mutlusuzluk mu?

Aile ve Çift Terapisti Psk. Çiğdem Toksoy @cigdemgtoksoy : Ailede Depresyon ve Başa Çıkma Yöntemleri

TİROİD SAĞLIĞI VE DEPRESYON

# 2024, Atatürk, aylık

09 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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