Hüseyin Baş “Erdoğan yerine klonunu bile bırakmaz”

Bağımsız Türkiye Partisi bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hüseyin Baş’ın ziyaretlerinin son durağı İzmit oldu. İzmit’te esnaf ziyareti gerçekleştiren Genel Başkan Baş’a Büyükşehir Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu başta olmak üzere partililer eşlik etti. Baş esnaf ziyaretine İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbette bulunan Baş Fethiye esnafı ile selamlaştı.

“ BTP OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ”

“Siyasete küsmüş bir vatandaşımız var. Bu noktada çok haklılar çünkü siyasette vatandaşın verebileceği şey bir tane oy. Verdiği oy karşılığında alması gereken birçok şey var. Ekonomisinin iyi olması gerekiyor. Sosyal ortamın iyi olması gerekiyor. Hukukun ve adaletin temin edilmiş olması gerekiyor. Ama vatandaşımız verdiği o oy karşılığında bunların hiçbirini temin edemediği için siyasetten beklentisi kalmıyor. Vatandaşımızın, siyasette bilinen isimler ve partilerden memnun olmadığı takdirde başka alternatifleri olduğunu göstermek için Türkiye’nin her yerinde adaylarımızla bizde BTP olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.

“ÇÖZÜM SANDIKTIR, SİYASETTİR”

Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kötü noktaya gitmiştir. Bugünden sonra daha iyi bir noktaya gideceğini işaret ederek hiçbir belirti yoktur. Daha da kötüye gidecek bir ekonomi bekliyoruz. Enflasyonun ve faizlerinin yükselebileceğini, insanların krediye ulaşamayacağı bir noktada kalacağını, dövizin patlayabileceğini bilhassa ekonominin çok kötü bir noktaya gidebileceğini öngörüyoruz. Bunların çözümü sandıktır, siyasettir.“ifadelerini kullandı.

BIRAKACAĞI SON SEÇİM KAYBEDECEĞİ SEÇİM OLUR

Cumurbaşkanı Erdoğan’ın son seçimim sözünün sorulması üzerine Baş” Cumhurbaşkanı'nın bırakacağı son seçim kaybedeceği seçim olur. Kazanacağı hiçbir seçimden önce Cumhurbaşkanı siyaseti bırakmaz. Bundan önce bunu çok defa söyledi. Eğer öyle bir siyaseti bırakacağını bekleyenler varsa çok beklerler.

“MİLLETİN DUYGUSAL DAMARLARIYLA OYNAYIP”

Ben daha önce de söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine klonunu bile bırakmaz. Bu beklenti boşa beklentidir. Milletin duygusal damarlarıyla oynayıp bu seçimde düşen oylarını toparlamak, seçmeni konsolide etmek için söylediği bir hikaye, söylemdir. Ancak son seçimi olmasını konuşuyorsak Cumhurbaşkanı giremeyeceği bir seçimde anayasayı dinlemedi