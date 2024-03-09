Boşnaklardan Çetinkaya’ya büyük ilgi

DERNEK ATKISI HEDİYE EDİLDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya ve ekibine yoğun ilgi gösterildi. Dernek Başkanı Ahmet Çetin, Mesut Çetinkaya ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek derneklerinin atkısını hediye etti.

“UYUM İÇİNDE YAŞIYORUZ”

Mesut Çetinkaya kalabalığa yönelik bir konuşma yaparak, “Karamürsel’de yıllardır Boşnak, Laz, Çerkez, Gürcü birçok kültür iç içe uyum içerisinde yaşıyoruz. Bu kültürü koruyarak uyum içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Karamürsel’i çok iyi tanıyorum. Karamürselli kültürüne sahip çıkan herkesi seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğinizden eminim. Kendim için ne istiyorsam, daha fazlasını sizler için istiyorum” dedi.