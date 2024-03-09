Ümit Özdağ: “Zafer Partisi Türkiye’yi yönetecek partidir”

Zafer Partisi Kocaeli Teşkilatı yerel seçimler kapsamında 12 ilçede ve büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere 13 belediye de kendi adaylarını çıkarttı. Zafer Partisi yerel seçimler kapsamında Wellborn Hotel’de Ümit Özdağ’ın katılımlarıyla aday tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlen toplantıya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yanı sıra il, ilçe başkanları, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ SEÇENEKCEKSİZ BIRAKMADIK

Aday tanıtım programında ilk sözü alan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, “Halkımızın bize olan teveccühü, talepleri ciddi anlamda 31 Mart’ta göreceğiz. 2 ayda çok yol kat ettik. Kocaeli’de hiçbir Türk milliyetçisi seçeneksiz bırakmayacağız dedik, 12 ilçede adaylarımızı çıkarttık.

SADECE TÜRK MİLLETİNE BAĞLIYIZ

Biz hazine yardımı alan bir parti değiliz. Bizi finanse eden de yok. Bizler kimseye bağlı değiliz sadece Türk milletine bağlıyız. Sessiz bir işgale karşı verdiğimiz mücadele bundan 100 sene sonra tarih kitaplarında anılacaktır. Bu vatanı peşkeş çekenlerde tarih kitablarında anılacaktır. Biz Zafer Partisi belediyesinde kaynaklarımızı Türk miletine ayıracağız. Zafer Partisi belediyeciliğinde hiçbir sığınmacı yardım alamayacaktır. Ruhsatsız iş yerleri hemen kapatılacaktır” şeklinde konuştu.

TAVİZ VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

İl Başkanı Ender Oğuz’un ardından konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuşmasında şunları söyledi, “Bir ülke düşünün o ülkede valilere, emniyet müdürlerine, Jandarma Genel Komutanlığına teröristleri gördükleri zaman müdahale etmeme emri verilsin. Bu ülkede terör örgütü, asker, polis, istihbaratın bakışı altında kentlere yığınak yapsın. Silahlar getirsin ve o şehir de yığınakları, o silahları gömdükleri yerleştirdikleri ilçeleri geri almak için Kıbrıs'ta verdiğimizden daha fazla şehit vermek zorunda kalalım. Bu böyle devam etmez biz örtülü istilaya ve ülkemizin işgaline karşıyız. Ülkemizin işgaline karşıyız değil mi? Biz IŞİD'in Türkiye vilayeti programıyla ülkemizin ilk savaşa sürüklemesine karşıyız. Biz FETÖ ile sahte bir mücadele değil uzun vadeli gerçek bir mücadele istiyoruz. Biz PKK ve kravatlı PKK'lılara en ufak bir taviz verilmemesini istiyoruz. Türk devletinin cemaatler ve tarikatlardan geri alınarak Türk milletine verilmesi gerektiğini söylüyoruz.

ZAFER PARTİLİLER UYANIK OLMAK ZORUNDADIR

Zafer Partisi önümüzdeki süreçte Türkiye’yi yönetecek partidir. Bu çok uzakta değil. Emperyalizmin Türkiye’nin bölme projesine savunma hattı olan Zafer Partililerin uyanık olmak zorundalar. Zafer Partisi’nde rant ve koltuk siyaseti olmadan siyaset yapıyoruz. İnandığımız ilkeler doğrultusunda Atatürk ilkelerini savunmaya devam edeceğiz. Bunu tüm dünyaya geçtiğimiz seçimde gösterdik. Sarı muhalefetle ülkeyi savunamazsınız. İmamoğlu zihniyetiyle Atatürk’ü savunamazsınız. Şehit verilen Tunceli’de ‘sevgili dersimliler diyen’ Özgür Özel’le de savunamazsınız. Diyarbakır’da 12 kmlik bulvara şey saitin ismi verildi. Bunu CHP ses çıkardı mı? Hayır buna Atatürk’ün gerçek partisi olan Zafer Partisi olarak tepkimizi ortaya koyduk. CHP’li, İYİ Partili ve MHP’li vatandaşlarımızı Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Atatürk’le, Cumhuriyetle sorunu olanları Zafer Partisi’nde istemiyoruz.

BU SEÇİM ZAFER PARTİSİNİN SEÇİMİ OLACAKTIR

Bu seçimler Atatürk çizginde olan vatandaşların Zafer Partisi’ne geleceği seçim olacaktır. Bu süreçte 100 binlerce insanın elini sıktım. Hepsine aşağı yukarı aynı şeyi söyledim. Siz nasılsınız dediler. Sağ olun. Siz nasılsınız? dedim. Sığınmacılar gidince daha iyi olacağım dedim. Bu cümleyi Anadolu’nun değişik yerlerinde belki bir milyon kez belki iki milyon kez tekrar tekrar dile getirdim. Türk gençliği Zafer Partisi’nin söylediğini anladı ve gençlik Zafer Partisi'ni omuzladı, destekledi. Zafer Partisi'nin mücadelesinin önünü açmaya başladı.

GENÇLERİN GÖZÜNDEKİ IŞIK

Bugün de Zafer Partisi'nin taşıyıcı gücü, taşıyıcı kolunu Türk gençliği bugün Kocaeli'nde birçok ilçeye gittik orada Zafer Partisi'ni karşılayan sevgili gençlerin gözlerindeki umudu içlerindeki inancı ve kararlılığı sizler de gördünüz. Bu gençlik Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençliktir. Bu gençlik ülkesinden vazgeçmek istemeyendir. Bu gençlik istilaya karşı duran gençliğiz. Bu gençlik Erdoğan döneminde yirmi iki yılda yaşadığımız fetret döneminde tahrip edilen Türk devlet kültürünü tekrar kuracak olan gençtir. Bu zafer gençliğine selam olsun. Kocaeli’de çıkarttığımız güçlü adaylar ile bu mücadelenin önünü açacağız. Bu güçlü kadro Zafer Partisi Belediyeciliği altında Türkiye ve Kocaeli’de Türk Milleti’ne hak ettiği değeri vereceğiz”