Babası vefat eden belediye başkan adayının afişine saldırı!

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın seçim afişi yırtıldı. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu yapılan ne siyasi ahlaka sığar ne insanlığa! Bari bugün yapmayın, cenazemize saygı gösterin!Bu pankartı söken arkadaşı sökerken görmüşler. Hangi partiye mensup ve kim olduğunu biliyorum, kendisini ifşa etmeyeceğim ama kamuoyu karşısında bir kaç şey söylemek istiyorum belki zerre insanlık, zerre ahlak kalmıştır da biraz yüzü kızarır.Bir sürü genç bu seçim tanıtım pankartını asmak için vaktini harcıyor iş yerinden zor zar aldığı izin günlerini bu pankartları asarken kullanıyor, siyaset yapsın diye bedavadan izinle koşturmuyor bu çocuklar ya da aldığı maaşları bu işleri yapmak için hak etmiyorlar bazısı vardiyalı çalışıyor, emekçi gençler, tamamen gönüllülükle şehrinin daha iyi yarınlara ulaşacağına olan inançla.emek ve para harcanıyor, bu kampanya afişleri için,sizin fanatik tutumlarınız hem şehrimizdeki dostluğa kardeşliğe zarar hem ahiret hayatınıza zarar.Hiç mi korkmuyorsunuz;Allahtan?Kul hakkından?Edep ya hu edep!"