Gölcük Hamidiye'ye Av. Baturman’dan Ziyaret

Deva Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Baturman, beraberindeki heyetle birlikte Gölcük'ün sevgi dolu köylerinden biri olan Hamidiye'ye ziyarette bulundu. Baturman’ın kendi köyü olduğu öğrenilen Hamidiye’de özellikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman sevgi seli ile karşılandı. Deva Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Gölcük Belediye Başkan Adayı Fırat Gülağız ve diğer teşkilat mensuplarıyla gerçekleşen bu özel ziyaret, samimi bir atmosferde geçti.

Hamidiye köyü sakinleri, Baturman ve beraberindeki heyeti sıcak bir karşılama ile ağırladı. Köy sakinleri ile gerçekleştirilen samimi sohbetlerde, köyün güzellikleri ve ihtiyaçları konuşuldu. Adaylar, köylülerin görüşlerini dinleyerek, onların talep ve beklentilerine odaklandı.

İl Başkanı Zeynep Sudan, Gölcük Belediye Başkan Adayı Fırat Gülağız ve teşkilat mensupları da köy sakinleri ile iç içe geçen bu ziyarette, bölgeye dair projelerini ve vizyonlarını paylaştılar. Adaylar, köylülerin sorularını yanıtlarken, birlikte daha güzel bir Gölcük ve Kocaeli için çalışma sözü verdiler. Adaylar, Gölcük'ün her bir köyüne eşit hizmet ve adalet anlayışıyla yaklaşacaklarını vurguladılar.

Gölcük Hamidiye'ye gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Adaylar, halkın içinde, onların sorunlarını dinleyerek, birlikte çözümler üretmeye devam edeceklerini belirttiler.