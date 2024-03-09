Survivor'da yüksek gerilim Uyarı alınca yayını terk etti

Yeni bölümün öncesinde yayınlanan tanıtımda son bölümde sinirlerin iyice gerildiği görüldü.

Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga etti. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın kendisini uyarı vermesine katlanamayarak yayını terk ediyor.

TV8'in çok izlenen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan doruklara ulaştı. İlk eleme adayı Hakan, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Batuhan, dördüncü eleme adayı Yaman olmuştu.

Yarışmacılar düelloya çıktığı bölümde Yaman, Mustafa Kemal'i 5-1 yenerek eleme potasından çıktı. Batuhan ile Hakan arasında başa baş giden yarışmanın galibi de 5-4'lük skorla Batuhan oldu. Hakan Hatipoğlu ve Mustafa Kemal final düellosunda yarıştı. Nefes kesen düelloyu Hakan 5-4 üstünlükle kazandı. Mustafa Kemal Kurt geçtiğimiz günlerde adaya veda eden yarışmacı olmuştu.Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde dokunulmazlık için yarışan isimlerden Yunus Emre peş peşe tartışmalara dahil olunca Acun Ilıcalı devreye giriyor.

Oyun sırasında tartışan yarışmacılar sinirlerine hakim olamazken Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne yürüyor. İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim daha da artıyor.

Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye itince Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirleniyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya diğer yarışmacılar giriyor.



Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre ağız dalaşına giriyor. Daha önce Yunus Emre'ye defalarca kez ceza veren Acun Ilıcalı, "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" diyerek sert tepki verdi.

Yunus Emre de Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyi terk etti. Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmadığı ise bu akşam anlaşılacak.

Kaynak: yeniçağ