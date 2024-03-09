- Asayiş

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: cumhuriyet
# medya, acil

09 Mar 2024 - 23:31 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.650.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL