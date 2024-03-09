AKP'li Tutuş barlar sokağında "Eğleniyor muyuz gençler?"

Seçime 22 kalırken adaylar kentte ziyaretlerine devam ediyor. AKP İzmit adayı Muharrem Tutuş da seçim kampanyasına hız veren isimlerden birisi. Tutuş ziyaretleri kapsamında bugün İzmit'te alkollü eğlence mekanlarını ziyaret etti. Tutuş'a Halkevinde bulunan bar ve clubları ile esnafları ziyaret ederken AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu eşlik etti. Tutuş ziyaretini "Eğleniyor muyuz gençler?"sözleriyle paylaştı. Tutuş Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına da ziyarette bulundu