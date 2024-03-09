Seçime 22 kalırken adaylar kentte ziyaretlerine devam ediyor. AKP İzmit adayı Muharrem Tutuş da seçim kampanyasına hız veren isimlerden birisi. Tutuş ziyaretleri kapsamında bugün İzmit'te alkollü eğlence mekanlarını ziyaret etti. Tutuş'a Halkevinde bulunan bar ve clubları ile esnafları ziyaret ederken AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu eşlik etti. Tutuş ziyaretini "Eğleniyor muyuz gençler?"sözleriyle paylaştı. Tutuş Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına da ziyarette bulundu
- Siyaset
AKP'li Tutuş barlar sokağında "Eğleniyor muyuz gençler?"
AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş İzmit Halkevinde bulunan alkollü eğlence mekanlarını ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Ay yol artık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.