Yeniden Refah Partisi'ne salon vermediler!

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe aday tanıtım ve Rozet takma töreni için salon vermediler. Buna Karşılık Yeniden Refah Partisi Körfez İlçesi Kapalı Pazar yerini Salona dönüştürdü. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Körfez İlçe Belediye Başkanı Adayı Hacı Latif İşçen, İl Başkanı Ali Taştan, İl Sorumlusu Yaşar Birgül, Bölge Sorumlu Erhan Erdoğan, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İlçe Başkanı Ümit Pehlivan ve Partililer katıldı.
SON ÇIRPINIŞLAR BUNLAR
Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Aydal projelerini anlattı. Konuşmasında projeler haricinde şunlara değindi. “Bize salon vermemişler hiç önemli değil. Bugün olduğu gibi İlçe Teşkilatımızın gayretleriyle Kapalı Pazar yeri bir toplantı salonuna dönüştürüldü. Son çırpınışları bunlar. Seçim Çalışmalarımız gösteriyor ki Yeniden Refah Partisinin önünde kimse duramıyor. Üye sayımız büyük hızla artıyor. 31 Mart’ta Halkımız Ahlaklı Belediyeciliğe yeniden kavuşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.