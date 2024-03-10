Eyüp'e Çorum engeli:1-0

Maçtan dakikalar
11. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan içeriye ortasında savunmadan seken top ceza sahası çizgisinde bulunan Regattin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
34. dakikada Regattin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, savunmada Landre’yi çalımlayarak sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Hüseyin’in müdahalesiyle top kornere gitti.
49. dakikada Nalepa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Geraldo’nun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Freddy'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Hüseyin Aknay’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
90+2. dakikada Seşlar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Murat Uçar (Melih Kabasakal dk. 86), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ampem (Saiz, dk. 62), Fredy (Seşlar dk. 75), Recep Niyaz (Sinan Gümüş dk. 86), Regattin, Bruno (Thuram dk. 63)
Yedekler: Cengiz Köseer, Kubilay Anteplioğlu, Tugay Kacar, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu
Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalfat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Ologo dk. 90), Geraldo (Ahmet İlhan Özek dk. 89), Hakan Barış (Atakan Akkaynak dk. 60), Nalepa, Ozal Sol (Eren Aydın dk. 75), Verheydt (Ahmet Sagat dk. 75)
Yedekler: Ali Türkan, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Adem Doğan, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Geraldo (dk. 49) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Regattin (Eyüpspor) Hakan Barış, Geraldo (Çorum FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.