10 Mar 2024 - 01:31- Siyaset G:

YRP adayı Aydal'dan saha ziyareti

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YRP adayı Aydal'dan saha ziyareti mask
YRP adayı Aydal'dan saha ziyareti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları ve Teşkilat üyeleri ile Başiskele’de esnaf gezisinde bulundu.Büyükşehir Adayı Prof.Dr. Aydal Başiskele Barboros Mahallesinde yaptığı esnaf ziyaretleri çalışmasında Esnaf ve Halk Tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandı. Yapılan Çalışmalar esnasında Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal  Esnaf ile yapılan konuşmalarda Halkımızın değerli oyuna talip olduklarını, Devleti yönetmiş bir Kişi olarak Kocaeli’ yi yönetmeye talip olduğunu söyledi.
# doğan aydal, büyük, esnaf, Yeniden Refah Partisi, Başiskele

10 Mar 2024 - 01:31 - Siyaset

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