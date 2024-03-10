YRP adayı Aydal'dan saha ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları ve Teşkilat üyeleri ile Başiskele’de esnaf gezisinde bulundu.Büyükşehir Adayı Prof.Dr. Aydal Başiskele Barboros Mahallesinde yaptığı esnaf ziyaretleri çalışmasında Esnaf ve Halk Tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandı. Yapılan Çalışmalar esnasında Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal Esnaf ile yapılan konuşmalarda Halkımızın değerli oyuna talip olduklarını, Devleti yönetmiş bir Kişi olarak Kocaeli’ yi yönetmeye talip olduğunu söyledi.