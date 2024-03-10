KOCAELİSPOR:1 TUZLASPOR:2

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CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

2' Kharaisvili köşeye vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

8' Amaral sağdan getirdi Barış gelişine vurdu, kaleci son anda çıkard. Dönen topa Schikrtladze vurdu üstten avuta attı.

17' Candeias sağ kanatta sert vurdu, kalecide kaldı.

Oyun 5 dakikalık bir rolantiye girdi ve tempo son derece düştü.

30' Kharaisvili sarı kart gördü.

33' Kharaishvili sakatlık geçirdi.

35' bu kez Amaral sakatlık geçirdi.

36' Khraisvili'nin yerine Cihat oyuna girdi.

37' bu kez de Yusuf Abdioğlu kart gördü

İlk yarıya 4 dakika ilave edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı başlar başlamaz Tuzla golü buldu. Bangurae kaleciyle karşı karşıya geldi Harun'dan döndü boş kaleye golü attı: 0-1

54' Amaral sağ dışla sert vurdu, kaleci engelledi.

57.dakikada Yusuf'un yerine Mehmet Yımaz girdi. Barış'ın yerine Beridze girdi.

61' Amaral harika bir gole imza attı. 1-1

72' Hava topunda Atila arkası dönükken omzu ile pazusu arasına çarpan topa inceleme istendi. Penaltıyı verdi.

Penaltı tamamen ağır bir karardı. Mustafa Gürsel sarı kart gördü

76.dakikada Mamba Harun ile topu ayı köşelere gönderdi: 1-2.

84.dakikada Kouakou Candeias ile Sheydayev Vukoviç ile değişti.

Maça 10 dakika ilave edildi.

90+2’de yanlış bir kararla sadece kafasını dokunduran Beridze direkt kırmızı kart gördü. 97.dakikada saha karıştı. VAR’dan uyarı geldi. Karar değiştirildi, Beridze’nin kartı iptal edildi. Schkirtladze kırmızı kartı gördü.

Maç öncesi notlar

Kocaelispor, Tuzlaspor karşısına mutlak galibiyetle çıkıyor.

Yaklaşık 6 bin kişilik Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.

Kocaelispor maça 3-4-3 dizilimi ile çıkacak.

2 haftalık deplasman arasının ardından zemin harika duruma gelmiş.

Hava 12 derece, nemsiz ve futbol oynamaya elverişli.

KOCAELİSPOR

İlk 11

1. HARUN TEKİN

4. EMİR ORTAKAYA

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

12. GIORGI KHARAISHVILI

19. ATİLA TURAN

38. DAVIT SKHIRTLADZE

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

Yedekler

67. MEHMET ENES SARI

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

14. GIORGI BERIDZE

23. TUNCER DUHAN AKSU

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

47. RAMIL SHEIDAEV

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

TUZLASPOR

İlk 11

99. KURTULUŞ YURT

4. BAKHTIYAR HASANALIZADA

17. STRELI MAMBA

12. MAHAMADOU BA

19. HİKMET ÇİFTÇİ

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

28. MEL WILLIAM TOGUI

33. GÖKHAN AKKAN

42. MEHMET COŞKUN

44. SEKOU TIDIANY BANGOURA

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

Yedekler

24. EMRE KOYUNCU

67. HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK

18. ARVYDAS NOVIKOVAS

7. LUKA STANKOVSKI

11. AHMETHAN KÖSE

10. MUHAMMED AKARSLAN

3. PHILIP GAMELI AWUKU

27. SAMET ASATEKİN

77. SADIK BAŞ

90. BEKİR ALPER TAŞDEMİR

Teknik Sorumlu

ANDAÇ GÜRKAN KOCABIYIK

YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ

10.03. 2024 - 19:00

FERİDUN DALDAŞ(Hakem)

ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)

ABDÜLHAMİT SÖYLER(2. Yardımcı Hakem)

BERKAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU( VAR)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(AVAR)

CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)

MESUT CARIK(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)