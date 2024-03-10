KOCAELİSPOR:1 TUZLASPOR:2

CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
2' Kharaisvili köşeye vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.
8' Amaral sağdan getirdi Barış gelişine vurdu, kaleci son anda çıkard. Dönen topa Schikrtladze vurdu üstten avuta attı.
17' Candeias sağ kanatta sert vurdu, kalecide kaldı.
Oyun 5 dakikalık bir rolantiye girdi ve tempo son derece düştü.
30' Kharaisvili sarı kart gördü.
33' Kharaishvili sakatlık geçirdi.
35' bu kez Amaral sakatlık geçirdi.
36' Khraisvili'nin yerine Cihat oyuna girdi.
37' bu kez de Yusuf Abdioğlu kart gördü
İlk yarıya 4 dakika ilave edildi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
46' İkinci yarı başlar başlamaz Tuzla golü buldu. Bangurae kaleciyle karşı karşıya geldi Harun'dan döndü boş kaleye golü attı: 0-1
54' Amaral sağ dışla sert vurdu, kaleci engelledi.
57.dakikada Yusuf'un yerine Mehmet Yımaz girdi. Barış'ın yerine Beridze girdi.
61' Amaral harika bir gole imza attı. 1-1
72' Hava topunda Atila arkası dönükken omzu ile pazusu arasına çarpan topa inceleme istendi. Penaltıyı verdi.
Penaltı tamamen ağır bir karardı. Mustafa Gürsel sarı kart gördü
76.dakikada Mamba Harun ile topu ayı köşelere gönderdi: 1-2.
84.dakikada Kouakou Candeias ile Sheydayev Vukoviç ile değişti.
Maça 10 dakika ilave edildi.
90+2’de yanlış bir kararla sadece kafasını dokunduran Beridze direkt kırmızı kart gördü. 97.dakikada saha karıştı. VAR’dan uyarı geldi. Karar değiştirildi, Beridze’nin kartı iptal edildi. Schkirtladze kırmızı kartı gördü.
Maç öncesi notlar
Kocaelispor, Tuzlaspor karşısına mutlak galibiyetle çıkıyor.
Yaklaşık 6 bin kişilik Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.
Kocaelispor maça 3-4-3 dizilimi ile çıkacak.
2 haftalık deplasman arasının ardından zemin harika duruma gelmiş.
Hava 12 derece, nemsiz ve futbol oynamaya elverişli.
İlk 11
1. HARUN TEKİN
4. EMİR ORTAKAYA
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
Yedekler
67. MEHMET ENES SARI
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
14. GIORGI BERIDZE
23. TUNCER DUHAN AKSU
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
TUZLASPOR
İlk 11
99. KURTULUŞ YURT
4. BAKHTIYAR HASANALIZADA
17. STRELI MAMBA
12. MAHAMADOU BA
19. HİKMET ÇİFTÇİ
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
28. MEL WILLIAM TOGUI
33. GÖKHAN AKKAN
42. MEHMET COŞKUN
44. SEKOU TIDIANY BANGOURA
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
Yedekler
24. EMRE KOYUNCU
67. HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK
18. ARVYDAS NOVIKOVAS
7. LUKA STANKOVSKI
11. AHMETHAN KÖSE
10. MUHAMMED AKARSLAN
3. PHILIP GAMELI AWUKU
27. SAMET ASATEKİN
77. SADIK BAŞ
90. BEKİR ALPER TAŞDEMİR
Teknik Sorumlu
ANDAÇ GÜRKAN KOCABIYIK
YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ
10.03. 2024 - 19:00
FERİDUN DALDAŞ(Hakem)
ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)
ABDÜLHAMİT SÖYLER(2. Yardımcı Hakem)
BERKAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU( VAR)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(AVAR)
CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)
MESUT CARIK(Gözlemci)
MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)
KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Allah sizi bildiği gibi yapsın söylenecek bir şey kalmadı artık
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.