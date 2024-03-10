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Rakip Tuzla!

Trendyol 1.Lig'in 26.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, sahasında Tuzlaspor'u ağırlıyor.

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Rakip Tuzla! mask

MAÇIN KÜNYESİ

Kocaelispor - Tuzlaspor

STAT : Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler, Berkan Çetin

YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max1, www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)
# Kocaelispor

10 Mar 2024 - 08:55 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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