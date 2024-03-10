Ülkü Ocakları'ndan Çetinkaya'ya destek

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı ve üyeleriyle bir araya geldi. Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Mesut Çetinkaya projelerinden bahsederek ülkü ocaklarına verdikleri destekleri için teşekkür etti. Başkan Adayı Çetinkaya, ülkücü gençlerin fikir ve talepleriyle de yakından ilgilenerek görüş alışverişinde bulundu. Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Demirer, ziyaretleri için Çetinkaya’ya teşekkür etti.