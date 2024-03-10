İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, gençlik kolları ve kadın politikaları birlikte düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Şirin ve beraberindekiler, Alikahya Mahallesi’ndeki projelerini ve çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştı. Programın ardından bir açıklama yapan Şirin, “Alikahya mahallemizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. İZAYDAŞ’ın yaydığı hava kirliliği ve pis koku öncelikli konularımızdan. 1 Nisan itibariyle mahallemize en iyi hizmetleri getireceğiz. İYİ belediyecilik anlayışıyla İzmit’imizi tanıştıracağız” dedi.
- Siyaset
Kamil Şirin: “En İYİSİ Biziz”
İYİ Parti’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, Alikahya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.