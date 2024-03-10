Kamil Şirin: “En İYİSİ Biziz”

İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, gençlik kolları ve kadın politikaları birlikte düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Şirin ve beraberindekiler, Alikahya Mahallesi’ndeki projelerini ve çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştı. Programın ardından bir açıklama yapan Şirin, “Alikahya mahallemizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. İZAYDAŞ’ın yaydığı hava kirliliği ve pis koku öncelikli konularımızdan. 1 Nisan itibariyle mahallemize en iyi hizmetleri getireceğiz. İYİ belediyecilik anlayışıyla İzmit’imizi tanıştıracağız” dedi.