Mahalle buluşmasında AKP İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Kaan Şengil, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, Gültepe Paltformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi adayı Gökhan Aladağ, Batıkan Akballı ve Erkan Aksoy, ilçe başkanları, kadın kolları, İl ve İlçe yöneticileri ve çok sayıda partililer alanı doldurdu. Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer'in konuşmasıyla başlayan şölende çok sayıda havai fişek ve meşalelerle mahalle adeta şölen yerine döndü.

Sizlerden söz istiyorum

Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Kordinatörü Metehan Küpçü konuşmasında "Bu soğuk havaya rağmen buraya gelip bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden söz istiyorum. Muharrem Tutuş başkanımı Allah'ın izniyle Belsa Plazaya oturtacağız" dedi.

Ayrımcılık yapmayacağız

Daha sonra mikrofonu alan İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş "31 Mart günü İzmit Belediyesi İzmit'li kardeşlerimizin olacak. Söz veriyorum bizim belediyeciliğimizde kimseyi işten atmayacağız, Ayrımcılık yapmayacağız. İzmit Belediyesini ve İzmit'li hemşehrilerimizi hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız ." dedi.

Büyükakın: 13 - 0 yapacağız

Kalabalığın ısrarı üzerine Metehan Küpçü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı arayıp mahallelinin dileğini söyleyince, Başkan Büyükakın "bu soğukta beni beklerlerde ben katılmaz mıyım" deyip programa katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Doçent Dr. Tahir Büyükakın'ın konuşması sık sık yapılan tezahüratlar nedeniyle kesildi. Tahir Büyükakın "Görüyorum ki burada işlem tamam. Allah'ın izniyle 13 - 0 yapacağız. Cumhur Başkanımızın söylemi doğrultusunda son seçimi olacağı için Kocaeli genelinde bu seçimlerde rekor kırarak kendisine teşekkür edelim." dedi. Yine tezahüratlarla toplantı son buldu.