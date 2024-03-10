AKP Derince adayı İbrahim Şirin projelerini anlattı

YOĞUN KATILIM

AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker ve Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, İlçe Başkanları, Mahalle Muhtarları, vatandaşlar ve partililer katıldı.

Önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Bugün burada önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapacağımız çalışmaları ilan etmek için toplandık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni hizmetlerin başlangıcı olacak 1 Nisan için işaret fişeğini yakacağız. Her yaş grubundan her noktaya hitap eden projelerimiz var. Liman Yolu Bağlantısı projemiz var. 3 kavşaktan oluşan bu projemiz önümüzdeki dönemin sonuna kadar faaliyete girecek. Derince Diş hastanesi bölgenin en kapsamlı hastanesi olacak. Deniz Mahallesinde Kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak.

Birkaç ay içinde faaliyete girecek

Kaşkaldere kavşak ve alt geçit projesi 1000 metre uzunluğunda duble yol olacak. Hoca Ahmet Yesevi Camii Ali başkan döneminde başladı. Zeki başkan döneminde devam etti. Yeni belediye binamız için çalışmalarımız devam ediyor. 1 yıldan kısa bir süre içinde daha iyi hizmet vereceğimiz binaya geçmiş olacağız. Yenikent Cemevi projesi ile tam kapsamlı bir hizmet yeri olacak. Cenaze hizmetleri binamız şehitliğin olduğu yerde hizmete girecek. Çok daha büyük çok daha sağlıklı hizmet verecek. Birkaç ay içinde faaliyete girecek.

Derince’nin ulaşımını rahatlatacak

Kuzey Metro Hattımız Derince’nin ulaşımını rahatlatacak. Körfez’den başlayıp Kartepe’de son bulacak 35 kilometre uzunluğunda bir proje. D-100 koridoru düzenlemesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. Derince Millet Bahçesi ile Seka Tüneli arasında olacak. Bu projeyi de hayata geçireceğiz.

Yaşlılar için oldukça önemli bir proje

Doğa parkları ve Çenedağ Sağlık Bakım Merkezleri yaşlılarımız için hizmet verecek. Yaşlılar için oldukça önemli bir proje. Sırrıpaşa öğretmen evim projemiz de öğretmenlere hizmet verecek. Yürüyüş alanları ve tesisi ile hizmet verecek. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde geçtiğimiz sene kış nedeniyle çatısında bir sorun oldu. Her şeyiyle düşünülmüş bir kültür merkezini hayata geçireceğiz.

Derince’nin tamamına yaymak istiyoruz

Cumhurbaşkanımız ihtiyaç duyulan her mahalleye kreş yapın dedi. Derince’nin tamamına yaymak istiyoruz. Sokak Hayvanları için rehabilitasyon ve bakım alanı inşa edeceğiz İnşallah 12 bin metrekareli orman alanında hayvanlarımıza hizmet vereceğiz. Yeşil Camii bin kişi kapasiteli bir camii olacak. Külliye mantığında olacak bir camiyi Derincemize kazandıracağız. Çenedağ Cımbızlar spor merkezini de yeni dönemde yapacağız. Spor ve fitness salonlarına kadar birçok dalda hizmet verecek. İshakçılarda yer alan aile sağlığı merkezimizin durumu iyi değil. Başkanımız taşın altına elini koyacak. Sağlık müdürlüğü ile birlikte hizmet vereceğiz.

Bizim Derince’de çözemeyeceğimiz sorun yok

Kırsal Mahallelerde muhtarlıkların da olduğu mahalle konakları inşa edilecek. Muhtarlarında talepleri oldu. Yavuz Sultan Mahallesinde de gençlik merkezi inşa edilecek. İçerisinde gençlerimizin faydalanacağı yeni bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Derince Sanayisi inşallah bana nasip olur. 24 bin 500 metrekare alanda yapma planımız var. Çok talep edilen bir proje. 60 Evler Sahilinde 16 bin metrekare alana Aquapark ve otel inşa edeceğiz. Spor tesislerine ihtiyacımız var. Sahilde olan balık tutma iskelesi ihtiyacını karşılayacağız. Annelerimiz için bebek bakım alanları yapacağız. Mobil taziye araçları oluşturarak hizmet verme amacımız var. Meydanlarda internet hizmeti sunarak ihtiyacı karşılayacağız. Ara eleman sıkıntısı çeken sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için zanaat atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Bizim Derince’de çözemeyeceğimiz sorun yok. Altından kalkamayacağımız proje yok.”