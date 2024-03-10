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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı sanat camiasını hüzne boğdu.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti mask

Usta oyuncu  Kayhan Yıldızoğlu vefat etti. Oyuncunun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek" dedi.

Odatv.com
# Kayhan Yıldızoğlu

10 Mar 2024 - 10:22 - Asayiş

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