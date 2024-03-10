Dani Alves intihar mı etti?

La Liga ekiplerinden Barcelona'da yıldızını parlatan ve İspanyol kulüpte sayısız başarıya imza atan Dani Alves hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı eski futbolcu, bu iddianın ardından spor gündemine oturdu.

DANI ALVES İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Paulo Albuquerque'nin iddiasına göre Dani Alves intihar etti. Albuquerque, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ulaşan bilgi Daniel Alves'in kendini öldürdüğü yönünde" ifadelerini kullandı.

DANI ALVES ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Paulo Albuquerque'nin yaptığı paylaşıma göre Dani Alves intihar etti. Fakat resmi kaynaklardan henüz bu bilgi doğrulanmadı. Alves'in sağlık durumu hakkında net bir bilgiye şimdilik ulaşılamadı.

TECAVÜZDEN HAPİSHANEDE

Tecaviz suçundan tutuklanan Dani Alves, 22 Şubat'ta 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapse giren Alves'in avukatları, cezaya itiraz edecek.

DANI ALVES'İN FUTBOL KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Brezilya'nın EC Bahia takımında başlayan Dani Alves, 2002'de Sevilla'ya kiralandı. İspanyol kulüp Alves'in bonservisini 2003 yılında aldı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Dani Alves, 2008'de 35.5 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya imza attı. 8 yıl boyunca Barça'da sayısız başarıya imza atan sağ bek, 2016'da bedelsiz olarak Juventus'a gitti.

2017'de Paris Saint Germain, 2019'da Sao Paulo formaları giyen Dani Alves, 2021'de Barcelona'ya geri döndü. 1 sezon sonra UNAM Pumas'a transfer oldu. Dani Alves, Ocak 2023'te

UNAM Pumas'ta futbol kariyerini noktaladı.

Kariyeri boyunca 869 maça çıkan Dani Alves 61 gol, 178 asist kaydetti. 214 sarı kart gören Alves, 7 kez ikinci sarıdan, 5 kez de direkt kırmızı kart gördü.