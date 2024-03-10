25 MART’TA AÇILACAK

Bir teleferik hayal edin… Kartepe’de Samanlı Dağları’na doğru ormanların üzerinden süzülerek gidiyorsunuz ve bir yanda İzmit Körfezi bir yanda Sapanca Gölü… Bu düş artık hayal olmaktan çıktı. Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesi tamamlandı. Derbent- Kuzuyayla arasına inşa edilen teleferik hattının bugün ilk sürüşü gerçekleşti. Böylelikle Kocaeli’nin bir hayali daha gerçek oldu. Başkan Büyükakın, “Bugün biz bir sürüş yapacağız. Açılışı Cumhurbaşkanımızla gerçekleştireceğiz” dedi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Bölgesi’nde turizmi canlandırmak için büyük bir adım attı. Kartepe Teleferik Hattı’nın bugün düzenlenen bir programla ilk sürüşü gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AKP Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, daire müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“VİZYON HİZMETİ”

Kocaeli’nin yarım asırlık hayalini gerçek kılan Kartepe Teleferik Hattı ilk sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Sonunda o çok konuşulan ama yapılamayan teleferik hattını yaptığımız için çok mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın hizmete girmesi hiç şüphesiz bir vizyon”

“365 GÜN ÇALIŞACAK”

Kuzuyayla’da yapılacak tesislerin önümüzdeki yıla kadar tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Telesiyej ve kayak pistlerimiz için ihaleye çıkacağız. Kuzuyayla meydanın geçtiğimizde telesiyej transfer noktası ile zirveye ulaştıracağız. Mavi pist seviyesinde olacak. Daha çok amatörlerin ve başlangıç seviyesindeki kayakçıların kullanacağı pistler olacak. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pisti olacak. Bölgeyi 365 gün çalışacak bir yer haline getireceğiz” dedi.

25 MART’TA AÇILACAK

Bugün bir açılışı değil ilk sürüşün başlatıldığını söyleyen Başkan Büyükakın,

“Bu açılış değil, sürüşü başlatacağız. İnce işlerin tamamlanmasıyla 25 Mart’a halkın kullanımına açılacak. 25 Mart ile 15 Nisan arası teleferiğimizi vatandaşımız ücretsiz kullanacak. Gerçekten çok duygulandım ve çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

“GURUR DUYUYORUM”

AKP Milletvekili Sadettin Hülagü ise konuşmasında Kocaeli’nin turizm kaderini değiştirecek önemli bir yatırımı hayata geçiren Başkan Büyükakın ve Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti. Bir diğer konuşmacı Vali Seddar Yavuz da “Bu şehrin valisi olarak böylesine gurur duyulacak bir projenin gerçekleşmesinin sevincini yaşıyorum. Herkesin bildiği gibi biz Kocaeli’ni bilim, sanayi ve inovasyon şehri olarak tanımlıyoruz. Ama kültür ve turizm şehri özelliğini de eklememiz lazım. Kocaeli’nde 2 milyon 300 bin geceleme yaşandı. Bunun 400 bini yabancı uyruklu. Bu teleferik hattı ile yerli ve yabancı turistlerin buraya geleceğini göreceğiz. Bu projeye emek veren tüm kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“HİÇBİR AĞAÇ KESİLMEDİ”

Teleferik hattı hakkında teknik bilgiler veren Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Fatih Gürel, projeyi ekstra maliyetler göze alınarak ve hiçbir ağaç kesmeden gerçekleştirdiklerini belirtti. Gürel, “Güvenlik açısından iki ayrı yolcu tahliyesini en yakın istasyona yapacak şekilde ürettik. Halat atma nedeniyle sistem duruyor. Bu nedenler direklere halat detektörleri koyduk. Kabinler, kamera, bas konuş, yangın alarm detektörleri bulunuyor. Acil durumlarda müdahaleyi ön görüyor. Renklerimiz yeşil-siyah oldu” dedi.

9 BİN 736 METRE UZUNLUĞUNDA

Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda ve yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN TÜM EKİPLERİ ORADA

331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.

OTOPARK HIZLA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana teleferikle seyahat etmeye gelecekler için katlı otopark inşa ediliyor. Otopark; 36 adet engelli araç, 54 adet elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak. Ayrıca Derbent istasyonunun hemen yanına 54 küçük araçlık, 16 büyük araçlık otopark inşa edilecek. Projenin Kuzuyayla ayağına da yine ziyaretçiler için 81 araç kapasiteli otopark yapılıyor.