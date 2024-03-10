Kocaeli’nin yeni tenis merkezinde temel hazırlığı

Sporun başkenti olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesislerin gelişmesine yönelik çalışmalarını devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlayan dünya standartlarındaki tenis merkezi için temel hazırlığı yapılıyor.

TENİS ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK

Yeni tenis merkezi Kocaeli’nin spor alanındaki en önemli adımlarından biri olacak. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak Tenis Merkezi bu sporun altyapısına önemli bir katkı sunacak. Alanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Tesis için temel hazırlıkları yapılıyor.

KENTİN EN BÜYÜK TENİS MERKEZİ

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha bulunacak.