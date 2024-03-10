DEVA’lı aday Bozkurt’tan Vergi Dairesi ziyareti

İLK ZİYARET CESAR’A

Burada Körfez Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Cesar ile bir araya gelen ve kendisine özel hafta dolayısıyla iyi niyet dileklerini ileten başkan adayı Orhan Bozkurt, daha sonra Vergi Dairesi birimlerini gezerek kurum çalışanlarını tebrik etti; ayrıca ikramları ile yüzleri güldürdü.

İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getiren DEVA Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Orhan Bozkurt, “Vergi Haftası dolayısıyla kurum müdürümüz Abdullah bey ile bir araya geldik ve birim personeli arkadaşlarımızı selamladık. İlgileri dolayısıyla hem müdürümüze ve kurumdaki görev arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İLÇE BAŞKANI TORGAY DA KATILDI

Bu arada belediye başkan adayı olan Orhan Bozkurt’a ziyareti sırasında DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Hatip Torgay, yönetim kurulu üyeleri ile kalabalık bir partili grup eşlik etti.