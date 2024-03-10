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Yanlış adamı verdiler, aile başkasını toprağa verdi

Bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan hata büyük tepki çekti.

Yanlış adamı verdiler, aile başkasını toprağa verdi mask

Galler'in Cwmbran kentindeki Grange Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay büyük tepki çekti... 

2020 yılında yaklaşık 450 milyon dolara inşa edilen üniversite hastanesinin morgunda bir aileye yanlış bir adamın cansız bedeninin teslim edildiği ortaya çıktı. Ailenin bu durumun farkına varmadığı ve tanımadıkları adam için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi. 

Hastanede yapılan incelemeler sonucunda cenaze töreninden aylar sonra durumun anlaşıldığı ortaya çıktı. Yetkililer aileden özür dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi karışıklığın insan hatasından dolayı meydana geldiğini aktarırken, cenazesi yapılan adamın başka bir yakını olmadığı da belirtildi. 

Hastanenin sözcüsü, "Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" dedi. 

Kaynak: SÖZCÜ

# büyük, tespit

10 Mar 2024 - 11:13 - Dünya

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