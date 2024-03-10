İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!

Hüseyin Baş’ın ziyaretlerinin son durağı İzmit oldu. İzmit’te esnaf ziyareti gerçekleştiren Genel Başkan Baş’a Büyükşehir Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu başta olmak üzere partililer eşlik etti. Baş, esnaf ziyaretine İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbette bulunan Baş Fethiye esnafı ile selamlaştı.