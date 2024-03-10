Hüseyin Baş’ın ziyaretlerinin son durağı İzmit oldu. İzmit’te esnaf ziyareti gerçekleştiren Genel Başkan Baş’a Büyükşehir Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu başta olmak üzere partililer eşlik etti. Baş, esnaf ziyaretine İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbette bulunan Baş Fethiye esnafı ile selamlaştı.
10 Mar 2024 - 11:23- Siyaset Güncelleme:
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İzmit’te esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit Liyiz - Toplasan 250 kişi anca var, birde ükle yonetimine talip mi oluyorsunuz..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.