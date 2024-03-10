10 Mar 2024 - 11:23- Siyaset G:

İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İzmit’te esnaf ziyaretinde bulundu.

Cihat Polat
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İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ! mask
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
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Hüseyin Baş’ın ziyaretlerinin son durağı İzmit oldu. İzmit’te esnaf ziyareti gerçekleştiren Genel Başkan Baş’a Büyükşehir Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu başta olmak üzere partililer eşlik etti. Baş, esnaf ziyaretine İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbette bulunan Baş Fethiye esnafı ile selamlaştı.

İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
İZMİT'TE HÜSEYİN BAŞ'A SEVGİ SELİ!
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10 Mar 2024 - 11:23 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmit Liyiz - Toplasan 250 kişi anca var, birde ükle yonetimine talip mi oluyorsunuz..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Mart 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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