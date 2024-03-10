Beş kilosu 750 lira olan sucuğa tepki!

Et ve tavuk fiyatlarındaki artışın tartışıldığı bugünlerde, internette satışa sunulan sucuk ilanları dikkati çekti. Bir firmanın, Türkiye'nin her yerine kargo dahil 5 kilogramlık sucuğu 750 liradan göndereceği yönündeki ilanları kasapların tepkisine neden oldu.
Et ve kıymanın kilogram fiyatının 500 liraları bulduğunu, sucuğun kilosunun 150 lira olmasının imkansız olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşın dolandırıcılara ve gıda hilelerine ilişkin duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.
'NE SUCUK GELİYOR NE DE PARA'
Sucuğun yapımında kullanılan kıyma, baharat ve diğer sarf malzemelerin fiyatının piyasada oldukça yüksek olduğunu anlatan Yardımcı, "5 kilogram sucuğun 750 lira olması demek, kilosu 150 lira demek. Bu hesaba bakınca 150 liraya işkembe yok. İnternet sahtekarlığı bu. Hesap numarasına parayı gönderiyorsun; ne sucuk geliyor ne de para. Bu sahtekarlıktır" dedi.
Türkiye genelinde etin, kıymanın en ucuz fiyatının 500 lira olduğunu anlatan Yardımcı, "Kıymanın kilosu 500 lira olmuş. 1 kilo sucuğu, 150 liraya nasıl veriyorlar? Kelle veremezler, kilosu 300 lira. İşkembenin kilosu 150 lira. Sucuğun baharatı var, bağırsağı var, eti var. Böyle bir şey olmaz" dedi. Yardımcı, sucuğun artık kasaplarda vatandaşın siparişine göre yapıldığını, marketlerde satılanın altında bir maliyetle sunduklarını da söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Dananın sahibine para vermezsen bal gibi olur...
Göçmen. - ne oldu zorunuzamı gitti et balıkta karediyo kasapta arada ucurumlar var.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.