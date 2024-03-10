- Asayiş

MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi mask

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
# tespit, TÜRK, medya

10 Mar 2024 - 11:58 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.594.532 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL